Міністерство фінансів України не погоджується з рішенням Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force - FATF) не вживати подальших заходів проти росії, незважаючи на збільшення кількості порушень стандартів FATF. Про це повідомляє Урядовий портал.

Після призупинення членства росії в FATF у лютому 2023 року вона активізувала діяльність, пов'язану з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення, а також ухиленням від санкцій. кремль поглибив співпрацю з державами, внесеними до “чорного списку” FATF: торгівля зброєю та паливом з Північною Кореєю всупереч санкціям ООН, побудова міцніших зв'язків з Іраном, продаж винищувачів, купівля безпілотників для атак на Україну та співпраця банківських систем двох країн. Нещодавнє руйнування дамби в Новій Каховці, розміщення ядерної зброї в білорусі та мінування найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції ще більше демонструють ризики, які створює росія для глобальної безпеки. Злочинна діяльність росії здійснюється на очах у всього світу як прямий виклик встановленому міжнародному порядку.

FATF було відомо про збільшення кількості порушень з боку росії, але на пленарному засіданні, яке відбулося в Парижі цього тижня, було прийнято рішення не вносити країну до “чорного списку”. Міністерство фінансів розуміє складність досягти консенсусу серед широкого кола членів FATF. Однак існує ризик, що це рішення може спровокувати росію ще більше підривати глобальну фінансову безпеку.

Міністерство фінансів України та Державна служба фінансового моніторингу України від початку повномасштабного вторгнення працювали над тим, щоб привернути увагу до недотримання росією стандартів FATF. Ми продовжуватимемо діалог з FATF та її членами щодо ризиків, які створює росія, та працюватимемо над тим, щоб досягти більш справедливої реакції.

Після оголошення рішення FATF Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив: "росія чітко відповідає критеріям для внесення до “чорного списку”, і ми не згодні з рішенням FATF не включати її до нього. Необхідна консолідована позиція міжнародної спільноти, щоб протистояти загрозі цілісності світової фінансової системи з боку росії та змусити її відмовитися від кричущих порушень міжнародних норм та стандартів FATF. Кожного дня, коли ми не діємо належним чином, ми тим самим провокуємо подальший хаос і руйнування".

Довідково

FATF - міжурядова організація, заснована G7 для розробки політики боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. Україна зробила подання напередодні пленарних засідань FATF у червні та жовтні 2022 року, а також перед пленарним засіданням у лютому 2023 року. Ці зусилля призвели до того, що FATF посилила застосування обмежувальних заходів проти росії, результатом яких стало призупинення її членства в організації у лютому 2023 року, у першу річницю незаконного вторгнення росії в Україну.

У березні та квітні 2022 року FATF опублікувала публічну заяву та прийняла Декларацію міністрів Групи, в якій заявила, що російське вторгнення в Україну суперечить основним принципам FATF, спрямованим на сприяння безпеці, захисту та цілісності світової фінансової системи. FATF додала, що вторгнення також є грубим порушенням зобов'язань щодо міжнародного співробітництва та взаємної поваги, на основі яких члени FATF погодилися впроваджувати та підтримувати стандарти FATF.

У червні 2022 року FATF оголосила, що росія більше не може займати керівні чи консультативні посади або брати участь у прийнятті рішень щодо встановлення стандартів, процесів експертної оцінки FATF, управління та питань членства. Крім того, рф більше не може надавати оцінювачів, рецензентів або інших експертів для процесів експертного оцінювання FATF.

У жовтні 2022 року FATF наклала додаткові обмеження на росію, зокрема заборонила їй брати участь у всіх поточних і майбутніх проектах та засіданнях FATF та її регіональних партнерських органів.

У лютому 2023 року, у зв’язку з повідомленнями про торгівлю росією зброєю з юрисдикціями, що перебувають під санкціями ООН, а також зловмисною кіберактивностю та триваючим вторгненням в Україну, FATF оголосила про своє рішення призупинити членство росії. FATF визнала дії росії неприйнятними та такими, що суперечать основним принципам організації.