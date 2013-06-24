Вчора, 22 серпня, до держбюджету надійшов сьомий транш у розмірі 1,5 млрд євро в рамках масштабної програми макрофінансової допомоги ЄС (МФД). Про це повідомляє Урядовий портал.

У цілому у 2023 році Україна отримала вже 12 млрд євро пільгового кредитного фінансування в рамках МФД із передбачених цією програмою 18 млрд євро.

Термін погашення кредиту складає 35 років. При цьому відсотки та інші платежі за обслуговування кредиту замість України сплачуватиме Сторона ЄС.

МФД, як і в попередні періоди, спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема соціальних та гуманітарних.

«Європейський Союз є одним із найбільших донорів фінансової допомоги для України. Від початку повномасштабної війни з рф, загальний обсяг прямої бюджетної підтримки, наданої в рамках програм МФД, вже сягнув 19,2 млрд євро. Вдячний інституціям ЄС та країнам-членам за розуміння наших нагальних фінансових потреб і своєчасну допомогу, яка є важливим фактором стабільного проходження поточного бюджетного року», — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Наступні транші в рамках масштабної програми МФД очікуються до кінця 2023 року з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов структурної політики.