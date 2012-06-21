На авіабазу тактичного значення Кшесіни в Познані прибули перші одиниці американських високоточних крилатих ракет Jassm Extended Range класу «повітря-поверхня».
Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Бартош Ковнацький, інформує «Радіо Польша».
Міністерство національної оборони країни підписало договір на купівлю сучасних американських ракет типу JASSM і JASSM-ER, які можуть здійснювати маневри на відстань до
Виробником ракет є американський концерн Lockheed Martin. Вартість польсько-американського контракту складає 940 млн злотих (більше 213,5 млн євро).