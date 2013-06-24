Міністерство оборони України допустило до експлуатації одразу кілька нових зразків БПЛА. Важливо, що процес допуску зайняв всього кілька днів: вперше це відбулося за схемою спрощеного допуску інновацій на полі бою. Те, що раніше гальмувало місяцями, запрацювало за швидким та прозорим алгоритмом. Про це повідомляє Урядовий портал.

FPV-дрони – реальні інструменти для знищення ворога та захисту нашої країни, тому Міноборони робить усе, аби їх ставало більше. Нові вітчизняні розробки, які вже встигли випробувати та схвалити наші військові, є найкращим рішенням для поповнення арсеналу.

Окремим досягненням є наші дрони, призначені для виконання бойових задач із цілодобового спостереження та розвідки вдень та вночі.

21 жовтня Уряд підтримав постанову, розроблену Міністерством оборони, про спрощений порядок допуску до експлуатації безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби.

Зареєструвати свій запит на допуск до експлуатації нового зразка озброєння можна через Акселераторінноваційного розвитку Міністерства оборони України.

Завдяки цьому сервісу вже надійшло 354 зразки від виробників озброєння та військової техніки. 108 зразків затверджено до експлуатації, 199 заявок вивчаються.