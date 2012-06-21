Міністерство освіти і науки оприлюднило нові методичні рекомендації для викладання навчальних предметів. В документі, зокрема йдеться, що школи зможуть заміняти частину уроків фізкультури на інший предмет, а вчителям міністерство дає повну свободу в організації навчального процессу.
У нинішньому році домашні завдання першокласникам задавати не будуть. Домашні завдання з'являться лише з другого класу, вони не займатимуть більше 45 хвилин часу учня, який має завдання виконати. З третього класу кількість домашніх завдань збільшиться до години і десяти хвилин, а в четвертому на виконання домашнього завдання учень витрачатимк півтори години.
Школам міністерство пропонує замінити частину уроків фізкультури на інші предмети. Однак ці уроки повинні бути фізично активними і займати не більше години в тиждень. Наприклад, це можуть бути хореографія, плавання або інші предмети.
У рекомендаціях також забороняється перевантажувати молодші класи додатковими завданнями. Домашні завдання не можна задавати на вихідні, свята і канікули.
«Неприпустимо перевантажувати учнів завданнями з додаткових підручників, зошитів з друкованою основою: зафарбовування малюнків, складання схем, таблиць, виконання додаткових завдань і вправ, написання домашніх творів тощо», – йдеться у листі мінстерства.
У першому класі вчителі не будуть ставити учням оцінки. У другому-четвертому класах оцінки ставитимуть тільки з математики, природознавства, читання та української мови. При цьому Міністерство освіти і науки дає право вчителю самому визначати, як організувати навчання і які методи та прийоми застосовувати