Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
У 2020 році Пенсійний фонд України додатково отримає 1,7 мільярдів гривень завдяки збільшенню мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень.
Про це сьогодні виданню «Фокус» заявив міністр фінансів України Сергій Марченко. Ще завдяки цьому додатково можна буде отримати 1,2 мільярда гривень від справляння податку на доходи фізичних осіб, які розподіляться між місцевими бюджетами та державним бюджетом.
Сергій Марченко вважає, що бізнес, який платить своїм найманим працівникам легальну заробітну плату, що є набагато вищою за мінімальну, ніяких суттєвих змін не відчує, тобто від цього нічого не втратить, а буде лише позитив.
На його переконання, ті підприємства та компанії, які платять податки лише з мінімальної заробітної плати, а решту в тому чи іншому способі видають у «конвертах», звісно, залишаться дуже незадоволеними.
Як повідомляв «Урядовий кур’єр», український бізнес нещадно критикує намагання влади підвищити мінімальну заробітну плату до 5 тисяч гривень. Так, керівництво «Європейської Бізнес Асоціації» заявило, що це призведе до збільшення фіскального тиску на бізнес і особливо на оплату праці. Там також пояснюють, що у разі, якщо максимальну величину ЄСВ (єдиного соціального внеску) буде знижено, тоді можна казати про підвищення мінімальної заробітної плати.