Міністр міжнародної торгівлі Канади Франсуа-Філіп Шампань українською мовою оголосив про підтримку діаспорою вільної торгівлі із Україною.
Відповідне повідомлення розміщено на його сторінці у Твіттері.
«Надзвичайно позитивна підтримка української громади в Канаді Угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною. Очікуємо подальшу співпрацю в майбутньому», – написав Шампань.
Нагадаємо, Угода про вільну торгівлю між Канадою та Україною набула чинності
у вівторок 1 серпня. Канада негайно скасувала 98% мит на українські товари, які продаватимуться до Канади. Для канадських товарів одразу скасовується 72% мит, а упродовж 7 років безмитний експорт виросте до 98%. Угода також взаємно відкриває ринки державних закупівель. Окремі розділи документа захищають електронну комерцію та інтелектуальну власність, йдеться у повідомленні Укрінформу.