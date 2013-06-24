Вчора, 10 липня, Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов зустрівся із директором Директорату Європейської Комісії з питань політики сусідства та переговорів з розширення (DG NEAR) Гертом Яном Купманом. Про це повідомляє Урядовий портал.

У зустрічі також взяли участь Анна Ярош-Фрііс, керівниця Служби з питань України Генерального директорату з питань сусідства та переговорів щодо розширення, Європейська Комісія (Польща), Марлен Розмарі Мадсен, керівниця відділу економічної і секторальної політики Генерального директорату з питань сусідства та переговорів щодо розширення, Європейська Комісія (Данія), Фредерік Куне, керівник програм співробітництва Представництва ЄС в Україні (Бельгія), Штефан Шльойнінг, радник керівниці Служби з питань України Генерального директорату з питань сусідства та переговорів щодо розширення, Європейська Комісія, представники Секретаріату Кабінету Міністрів України та Офісу реформ Кабінету Міністрів України.

Під час зустрічі обговорили перспективи фінансової допомоги, інституційну підтримку Євроінтеграції, програму інституційної підготовки України до вступу в ЄС, реформу державного управління та перспективи її розвитку.

«Україна продовжує проведення глибинних демократичних реформ, необхідних для набуття повноправного членства в Європейському Союзі. Наразі головною метою є завершення реалізації семи рекомендацій Європейської Комісії до жовтня, коли буде представлено звіт Єврокомісії в рамках Пакету розширення 2023. Україна розраховує, що повне виконання семи рекомендацій, а також звіт в рамках Пакету розширення дозволять розпочати переговорний процес щодо вступу України до ЄС наприкінці 2023 року. У квітні цього року Україна передала свій внесок до майбутнього Пакету розширення, у червні відповідну інформацію було оновлено і також передано Стороні ЄС», - зазначив Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.

Також під час зустрічі було обговорено пропозицію Європейської Комісії (20 червня) створити Український фонд в рамках бюджету Європейського Союзу, який забезпечить постійну фінансову підтримку до 2027 року.

Новий фонд сприятиме підтримці макрофінансової стабільності, відновленню, а також модернізації країни під час впровадження ключових реформ на шляху вступу до ЄС. Він підтримуватиме перехід до зеленої, цифрової та інклюзивної економіки, яка поступово узгоджується з правилами та стандартами ЄС.