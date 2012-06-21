Рішення Національної ради з електронних ЗМІ Латвії на рік заборонити трансляцію російського телеканалу «Росія-РТР» засвідчило активну позицію держави щодо протидії російській пропаганді.

На цьому наголосив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у Телеграмі, передає Укрінформ.

"З тим, що на російському телебаченні ведеться постійна пропаганда, погоджується все більше країн світу. Сьогодні у Латвії рішенням Національної ради з електронних ЗМІ (NEPLP) на рік заборонили трансляцію російського телеканалу «Росія РТР». Причина – мова ненависті по відношенню до України. Вдячний за таку активну позицію та міжнародну підтримку", - написав Ткаченко.

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У цьому контексті він наголосив на важливості захисту інформаційного простору від ворожих закликів та спроб підірвати суверенітет інших країн. Тож, за його словами, саме такі кроки наочно демонструють позицію держави проти постійних маніпуляцій та фейків з боку РФ - як у соцмережах, так і на телебаченні.

"Беручи до уваги нещодавні кремлівські заяви, що для просування в Україні так званого «руського міра» використовуватиметься м'яка сила, думаю, це гарний приклад й для інших країн, що не підтримують мову ворожнечі, поважають демократичні цінності та виступають за незалежність інших держав", - додав міністр.

Як повідомлялося, Національна рада з електронних ЗМІ Латвії ухвалила рішення на рік заборонити трансляцію "Росія-РТР" на території країни, зокрема, за "мову ненависті щодо України".