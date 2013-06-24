Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що російський президент володимир путін «рівний гітлеру» після вторгнення військ рф в Україну.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив в інтерв’ю The New York Times.

«Він (Надь – ред.) сказав, що путін «рівний гітлеру», і його потрібно зупинити в Україні, перш ніж він зможе рухатися далі на Захід», – йдеться у повідомленні.

За словами очільника Міноборони Словаччини, нині Україна буквально бореться за майбутнє Європи.

Він також зазначив, що до вторгнення росії було б немислимо, щоб його країна безкоштовно пересилала через свій східний кордон в Україну велику кількість зброї. «Але це нова світова реальність. Ми – прифронтова держава. У нас на кордоні війна, до нашої країни приїхало понад 330 тисяч українців. Зараз парадигма зовсім інша», – додав він.

Надь наголосив, що єдине, що він нині рахує – це життя, які можна врятувати в Україні.

«росія вбиває тисячі людей в Україні, і я не збираюся рахувати голоси, які я втратив або отримав би на основі рішень уряду про допомогу. Єдине, що я рахую, – це життя, яке ми можемо врятувати в Україні», – сказав міністр.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що путін і російська армія скоюють сьогодні в Україні безпрецедентні злочини, як колись гітлер та СС.