Міністр оборони України Степан Полторак назвав російско-білоруські військові навчання на кордоні з Україною загрозою і недружнім кроком.
Про це глава Міноборони заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».
«Ми знаємо про всі пересування російських військ уздовж напрямку нашого кордону. Ми розуміємо, які загрози можуть виникнути, і ми будемо реагувати адекватно на ті загрози, які несуть із собою ці навчання, і Генштаб передбачив низку заходів, які були б адекватними у відповідь на ці загрози, загрози вторгнення», – заявив міністр.
За словами Полторака, такі навчання потенційно несуть загрозу для України, тому що велика кількість особового складу пересувається до українського кордону в рамках навчань на території Білорусі
«Все, що відбувається на кордоні з Україною, ми розцінюємо як недружній крок і як загрозу для України», – додав глава Міноборони.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Білорусі генерал-лейтенант Андрій Равков заявив, що спільні з Росією військові навчання «Захід-2017» мають оборонну спрямованість і служать зміцненню миру і безпеки.