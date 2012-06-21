Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) може дозволити роботу кінотеатрів та інших сфер при карантинних обмеженнях за умови вакцинації колективу та ковід-сертифікатів у відвідувачів.

Про це в ефірі програми «Сніданок з 1+1» сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Додатково далі будуть з'являтися сфери інші, які можна буде відкривати під час жорстких карантинних обмежень, в разі, якщо будуть вакциновані співробітники підприємств. Ми говоримо і про кінотеатри, можна буде працювати, якщо працівники вакциновані і люди приходитимуть із ковід-сертифікатом. Така практика є у світі, вона показує свій результат», – сказав Ляшко.

Він додав, що такі умови можуть бути введені і для культурних масових заходів.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні від коронавірусу щеплено 3 953 542 людини, з них отримали одну дозу – 3 953 540 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 284 166 людей. Загалом проведено 6 237 706 щеплень.