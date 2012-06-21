Чи зберігається право на субсидію у осіб, які перебували за кордоном більш ніж 60 днів?
Міністр соціальної політики України Андрій Рева наголосив, що сам факт перебування за кордоном не є підставою відмовляти у субсидії, якщо людина:
- отримує в Україні пенсію чи інші офіційні доходи, такі як стипендія, допомога при народженні дитини;
- перебуває на лікуванні, навчанні чи у відрядженні;
- декларує в Україні доходи і сплачує ЄСВ.
До останнього випадку відносяться заробітчани, які вправі задекларувати в Україні свої заробітки, сплатити ЄСВ і на основі цього отримати субсидію.
Також є випадки, коли громадяни України працюють за кордоном офіційно і сплачують там ЄСВ. За посиланням перелік країн, з якими в України є угоди в сфері соціального забезпечення та пенсійного страхування.
Тому, якщо такий громадянин сплачує ЄСВ за кордоном і підтверджує це документально, субсидію в Україні домогосподарство, в якому він зареєстрований, має право отримати на загальних умовах.