Чи зберігається право на субсидію у осіб, які перебували за кордоном більш ніж 60 днів? 

Міністр соціальної політики України Андрій Рева наголосив, що сам факт перебування за кордоном не є підставою відмовляти у субсидії, якщо людина:

- отримує в Україні пенсію чи інші офіційні доходи, такі як стипендія, допомога при народженні дитини; 
- перебуває на лікуванні, навчанні чи у відрядженні; 
- декларує в Україні доходи і сплачує ЄСВ.

До останнього випадку відносяться заробітчани, які вправі задекларувати в Україні свої заробітки, сплатити ЄСВ і на основі цього отримати субсидію.

Також є випадки, коли громадяни України працюють за кордоном офіційно і сплачують там ЄСВ. За посиланням перелік країн, з якими в України є угоди в сфері соціального забезпечення та пенсійного страхування.

Тому, якщо такий громадянин сплачує ЄСВ за кордоном і підтверджує це документально, субсидію в Україні домогосподарство, в якому він зареєстрований, має право отримати на загальних умовах. 

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