Агресія РФ проти України залишається серед пріоритетів головування Швеції в ОБСЄ, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів зустріч з новим головою ОБСЄ і главою МЗС Швеції Анн Лінде у Києві. Він вважає, що російська агресія проти України залишається серед пріоритетних питань для ОБСЄ.

Про це Дмитро Кулеба написав на сторінці у Twitter.

Анн Лінде проведе в Україні два дні. Це її перший закордонний візит в якості глави ОБСЄ.

"Чіткий сигнал, що основна загроза європейської безпеки, викликана агресією РФ проти України, залишається серед пріоритетів головування Швеції в ОБСЄ в 2021", - написав Кулеба.