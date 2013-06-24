Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з Міністром енергетики США Дженніфер Ґренголм у межах засідання 67-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ у Відні. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сторони обговорили співпрацю для зміцнення енергетичної безпеки і незалежності України в умовах російської військової агресії.

У цьому контексті Герман Галущенко відзначив вагоме значення розроблення компанією Westinghouse Electric Sweden AB за участі фахівців українського НАЕК «Енергоатом» нового виду палива для ректорів ВВЕР-440. Раніше реактори такого типу могли працювати лише на паливі російського виробництва. Міністр наголосив, що ця спільна розробка означає кінець російської монополії на ринку ядерного палива і відкриває двері для запровадження санкцій проти ядерної галузі держави-агресора.

Очільник Міненерго також відзначив важливість поглиблення співпраці з американськими компаніями у розробленні і впровадженні технологій малих модульних реакторів.

Сторони обговорили поточну ситуацію на окупованій росіянами Запорізькій АЕС та необхідність напрацювати механізми забезпечення ядерної і радіаційної безпеки після її деокупації.

Також очільник Міненерго поінформував колегу про поточний стан енергосистеми України і підготовку до опалювального сезону. Він наголосив, що ворог продовжує обстрілювати українську енергетичну інфраструктуру, і взимку ці атаки стануть ще інтенсивнішими.

У межах підготовки до зими українські підземні газосховища продовжують заповнюватися газом. Зокрема, активно використовують потужності українських ПСГ європейські трейдери. Герман Галущенко підкреслив, що використання українських потужностей іноземними компаніями для зберігання газу – це вагомий внесок в енергетичну безпеку всього європейського континенту.