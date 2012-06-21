Пріоритетом роботи Міністерства закордонних справ у 2018 році буде збереження міжнародної солідарності з Україною в боротьбі проти агресії Російської Федерації. Про це заявив керівник зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін під час підсумкової прес-конференції, на якій ішлося про торішні здобутки української дипломатії та плани на рік нинішній.
«Головним пріоритетом роботи МЗС є і буде на цей рік утримання солідарності цивілізованого світу, міжнародного співтовариства в нашій боротьбі проти російської агресії за незалежність і територіальну цілісність», — наголосив міністр.
За словами Павла Клімкіна, те, що є на території Донбасу, — «російська окупаційна адміністрація». РФ хоче зберегти тимчасово окуповану територію як свою колонію, встановити там якісь особливі правила, а потім просуватися до федералізації й фрагментації України.
До речі, Київ уже денонсував майже 35 угод з агресором, триває підготовка до розірвання ще восьми найближчим часом, поінформував Павло Клімкін.
Він повідомив, що планує зустрітися з очільником МЗС Польщі Яцеком Чапутовичем наприкінці лютого. Ітиметься зокрема й про головування Польщі у Раді Безпеки ООН, яке вона перейняла від України, і обіцянку діяти активніше й наполегливіше в обстоюванні прав країн регіону, який вона репрезентує.
Деякі питання вже досить ефективно обговорюють міністри на робочому рівні. «Але спільне гасло — за нашу і вашу безпеку — ключове. Історія нас не розділить, оскільки у нас є спільне бачення майбутнього і спільне розуміння куди йти», — наголосив міністр.
Він поінформував, що в середині лютого віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко відвідає Варшаву, де розмовлятиме з віце-прем’єром, міністром культури і національної спадщини Польщі Петром Глінським про те, як зняти певну напругу стосовно цих питань.
А ось міністри закордонних справ країн — учасниць нормандського формату можуть провести зустріч в межах Мюнхенської безпекової конференції.
Про це також заявив Павло Клімкін під час прес-конференції. За його словами, чіткого бачення, якими будуть підсумки такої зустрічі поки що немає.
Серед іншого Павло Клімкін заявив, що ідеї про перенесення переговорного майданчика щодо врегулювання ситуації на Донбасі з Білорусі до Казахстану озвучували, але офіційних пропозицій від Астани не надходило.
Міністр наголосив, що зміна місця переговорів — не ключове питання, оскільки, за його словами, проблема того, що відбувається на мінському майданчику, — це проблема небажання Росії виконувати будь-які взяті на себе зобов’язання.