Міністр енергетики України Герман Галущенко провів онлайн-зустріч з Міністром з питань ядерної енергетики та мереж Великої Британії Ендрю Бові. Про це повідомляє Урядовий портал.

Очільник Міненерго поінформував колегу про підготовку до зимового періоду та наймасштабнішу за всю історію незалежності України ремонтну кампанію на енергетичних об’єктах. Очікується, що, як і минулої зими, цього року ключове навантаження у процесі виробництва електроенергії ляже на атомну генерацію. Для належної підготовки генерації завершуються ремонти атомних блоків, а також триває ремонт енергоблоків теплової і гідрогенерації.

Окрім цього, Міністр енергетики України зазначив, що тривають роботи з відновлення пошкоджених ворожими атаками об’єктів генерації, передачі та розподілу. Особлива увага приділяється посиленню фізичного захисту енергетичної інфраструктури з огляду на ризики продовження ворожих атак протягом наступного ОЗП.

Герман Галущенко наголосив, що Україна продовжує посилювати свою енергетичну безпеку і незалежність. Нещодавно у реактор ВВЕР-440 Рівненської АЕС було завантажено першу партію ядерного палива виробництва компанії Westinghouse Electric Sweden AB за участю фахівців оператора АЕС України НАЕК «Енергоатом». Раніше реактори цього типу працювали тільки на ядерному паливі російського виробництва. Цей крок має стати кінцем російської монополії на ринку ядерного палива і відкриє шлях для запровадження санкцій проти російської ядерної галузі, переконаний очільник Міненерго.

Під час зустрічі обговорювалися питання координації співпраці на міжнародному рівні задля посилення тиску на державу-терориста росію. Сторони наголошували на неприпустимості продовження росією окупації найбільшої в Європі атомної електростанції - Запорізької АЕС та необхідності вжиття заходів, які змусять агресора дотримуватися основ ядерної і радіаційної безпеки.

У цьому контексті обговорювалася підготовка до майбутнього засідання Генеральної конференції МАГАТЕ. Герман Галущенко подякував Великій Британії за готовність підтримати кандидатуру України до Ради керуючих агентства і висловив сподівання на результативність майбутнього засідання для вирішення питань забезпечення глобальної ядерної безпеки.