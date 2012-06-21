Міністри закордонних справ «Великої Сімки» закликали Росію до деескалації на кордоні з Україною і привітали ініціативу України щодо створення Міжнародної Кримської платформи.

Про це йдеться у комюніке за результатами зустрічі голів МЗС G7 у Лондоні, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми згадуємо нашу заяву від 12 квітня і закликаємо Росію деескалювати ситуацію на кордонах України та в незаконно анексованому Криму», – йдеться у документі.

У ньому міністри підтверджують свою підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи її територіальні води. Вони закликають Росію дотримуватися принципів та зобов'язань ОБСЄ, які вона взяла на себе, щодо прозорості своїх військових сил та діяльності, в тому числі шляхом вирішення конкретних проблем та питань, порушених згідно з пунктом III Віденського документа. Дипломати висловлюють жаль через те, що Росія не надала суттєвої відповіді з цього питання, «а її нездатність зустрітися з Україною абсолютно не відповідає букві та духу Віденського документа».

Дуже важливо, підкреслюється в Комюніке, щоб Москва зараз у повному обсязі відкликає свої сили і вживала необхідних заходів для пом'якшення напруженості.

Міністри МЗС висловлюють глибоке занепокоєння діями Росії щодо блокування доступу до частин Чорного моря, зокрема поблизу незаконно анексованого Криму та Керченської протоки, перешкоджаючи доступу до українських портів в Азовському морі. Водночас вони вітають позицію України щодо стриманості та дипломатичного підходу в цьому контексті.

Керівники дипломатичних відомств найрозвинутіших країн світу підкреслюють свою постійну підтримку зусиль Франції та Німеччини в рамках Нормандського процесу з метою забезпечення повного виконання Мінських домовленостей як дипломатичного шляху до політичного вирішення конфлікту та встановлення міцного миру. Вони також вітають роль ОБСЄ у рамках Тристоронньої контактної групи і у зв'язку з цим закликають Росію та збройні формування, які вона підтримує, прийняти нове рішення щодо припинення вогню.

G7 залишається «повністю відданою виконанню санкцій, нагадуючи, що тривалість міжнародних санкцій, зокрема, пов’язана з повним виконанням Росією її зобов’язань за Мінськими угодами та поверненням Криму Україні».

У Комюніке повторюється однозначне засудження тимчасової окупації Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Міністри принципово вітають ініціативу України щодо створення Міжнародної Кримської платформи. Вони засуджують порушення та зловживання правами людини на півострові, особливо кримських татар.

Глави МЗС також підтримують зусилля щодо зміцнення демократії та інституцій в Україні і заохочують Україну досягати подальшого прогресу в порядку денному реформ, а саме у питаннях верховенства права, судової реформи, корпоративного управління та боротьби з корупцією, щоб зміцнити демократію, сприяти економічному зростанню та виконувати зобов'язання перед міжнародними донорами та партнерами та перед громадянами України.

Очільники МЗС підтверджують повну довіру до Групи послів G7 в Україні та визнають роль цієї групи у моніторингу та підтримці впровадження реформ.

Як повідомлялось, міністри закордонних справ G7 зустрічалися в Лондоні останні 3 дні, вперше в повному складі та фізичному форматі з 2017 року.