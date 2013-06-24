Міністерство культури ухвалило рішення про перейменування Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Відтепер заклад має назву Національна музична академія України.

«Продовжуємо процес деколонізації української культури. Рішення ухвалено відповідно до Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії», а також законів «Про вищу освіту» та «Про культуру», — зазначила віцепрем’єр-міністр з питань гуманітарної політики — міністр культури Тетяна Бережна.

Підставою для перейменування став фаховий висновок Експертної комісії Українського інституту національної пам’яті. Комісія визначила, що використання імені Петра Чайковського в назві закладу — символіка російської імперської політики та не відповідає чинному законодавству. Мінкульт реалізував свої повноваження та ухвалив рішення про перейменування.

Відповідно до наказу ректор академії має у встановлений строк подати статут у новій редакції та забезпечити виконання всіх процедур, пов’язаних зі зміною назви. Також буде внесено необхідні зміни до установчих документів і контракту керівника закладу.

Перейменування не впливає на статус, освітній процес чи мистецьку діяльність академії. Рішення спрямовано на виконання вимог законодавства та є частиною державної політики деколонізації й очищення публічного простору від символіки російської імперської політики.

Наступним кроком стане публічне обговорення з колективом закладу, експертним середовищем та громадськістю питання присвоєння нового імені Національній музичній академії України, повідомляє Міністерство культури.