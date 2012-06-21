На землях Запорізької області продовж двох декад лютого озимі культури, багаторічні трави та плодові культури знаходились у стані зимового спокою. Під час сильних морозів мінімальна температура грунту на глибині залягання вузла кущіння знижувалась до 9-10°морозу, що небезпечно для посівів озимих ячменю та ріпаку.
На всій території області спостерігалась нестійка погода: відбувалися коливання температури повітря, різної інтенсивності опади у вигляді дощу, снігу та мокрого снігу. Температура повітря підвищувалась до 3-7о тепла, кількість опадів на більшій частині території становила 13-
За даними департаменту агропромислового розвитку Запорізької ОДА, за результатами аналізу зразків озимої пшениці та люцерни, взятих з господарських посівів, пошкоджень чи загибелі рослин не виявлено. У південних районах області вже почали підживлення озимих культур.