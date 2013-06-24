Міністерство молоді та спорту України розробило додаткові заходи для допуску глядачів на трибуни спортивних змагань із дотриманням умов безпеки. Про це повідомляє Урядовий портал.

Такі заходи розроблено відповідно до протокольного рішення засідання Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2023 року № 133.

Очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний інформує, що пропоновані заходи допоможуть усім учасникам почуватись безпечніше та насолоджуватися енергією змагань.

«Жодна телетрансляція не замінить емоції стадіону, але нашим пріоритетом була і буде безпека глядачів. Ми дуже відповідально підійшли до розробки заходів спільно із безпековими структурами. Ми маємо повернути вир емоцій на стадіони так само, як свого часу повернули глядачів у кінотеатри та на концерти», — наголошує Матвій Бідний.

Згідно із порядком проведення спортивних змагань, попередній огляд місця, на якому відбуватимуться відповідні змагання здійснюватиметься робочою групою, до якої входитимуть представники спортивної федерації, керівництво спортивної споруди, представники структурного підрозділу молоді та спорту ОВА із залученням Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної поліції України.

Зокрема, Робоча група проводитиме попередній огляд захисної споруди, що можуть бути використані як укриття, на можливість розміщення всіх учасників змагань, що знаходиться на відстані не більше ніж 500 метрів від місця проведення заходу з урахуванням часу евакуації до 10 хвилин пішим кроком, та з урахуванням умов пересування осіб з інвалідністю.

Також Робоча група визначатиме кількість осіб, яких зможе прийняти найпростіше укриття або захисна споруда, з урахуванням кількості спортсменів, тренерів, суддів та фахівців, які залучені до участі у змаганнях, адміністративного персоналу та передбачувану чисельність глядачів.

За результатами огляду буде складено відповідний акт, в якому зазначено адресу та орієнтовну кількість осіб, яких може вмістити укриття або споруда, орієнтовна відстань до укриття.

Передбачається, що керівництвом спортивної споруди має бути розроблено План дій на випадок оголошення повітряної тривоги, зокрема відповідності шляхів евакуації затвердженим нормативам з урахуванням умов безперешкодного доступу до укриття осіб з інвалідністю. У Плані дій повинні бути викладені поетапні дії та заходи, яких слід вжити за цих обставин.

Схеми шляхів евакуації повинні бути розміщені у всіх доступних місцях спортивної споруди.

Спортсмени, тренери, судді та інші фахівці, які залучені до проведення змагань, в обов’язковому порядку мають пройти інструктаж та завізувати ознайомчу форму (додаток), що є невід’ємною складовою заявки на змагання.