В Україні тривають виплати грошових нагород військовослужбовцям ЗСУ за виконання завдань в зоні АТО, на сьогодні вони отримали 153 млн 300 тис грн грошової винагороди. Про це повідомив під час брифінгу речник Міністерства оборони України, полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
«Продовжуються виплати грошових нагород військовослужбовцям ЗСУ, які виконують завдання із захисту Батьківщини в районі проведення антитерористичної операції. На сьогодні в Україні українські військовослужбовці отримали 153 млн 300 тис. грн грошової винагороди. Зокрема 144 млн 716 тис. —за безпосередню участь у бойових діях», —повідомив він.