Спільними заходами представників юридичної служби Міністерства оборони України та військової прокуратури Ужгородського гарнізону поновлені права держави на земельні ділянки у Закарпатській області.
Так, 26 січня 2017 року Міжгірським районним судом Закарпатської області задоволено позов про визнання недійсними рішень Міжгірської селищної ради Закарпатської області від 9 березня 2010 року № 15 та повернення Міністерству оборони України восьми земельних ділянок у смт. Міжгіря Міжгірського району Закарпатської області загальною площею
Заходи щодо фактичного повернення земельних ділянок до сфери управління Міністерства оборони України будуть проведенні після набранням рішенням законної сили.
Робота щодо захисту інтересів Міністерства оборони України триває.