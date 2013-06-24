18 травня, набув чинності оновлений Закон про мобілізацію. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Що це означає?

Тепер всі військовозобов'язані віком 18-60 років протягом 60 днів — до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані: мобільний телефон, фактичне місце проживання та e-mail (за наявності).

Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом.

Оновити дані можна будь-яким із наступних зручних для вас способів.

Онлайн - через застосунок Резерв+. Він буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня.

Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі Оберіг. Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних.

Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру Оберіг щодо себе.

Також оновити дані можна офлайн у Територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг, які діють по всій країні.

Якщо ви будете оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток.

З 18 червня у застосунку Резерв+ також з'явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.