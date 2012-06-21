Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства першим почало створювати директорати в межах пілотного проекту з реформи державної служби. Вже у вересні там мають намір оголосити кадрові конкурси до новостворених підрозділів, повідомив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.
Кожен із директоратів працюватиме за конкретним напрямом: регіональний розвиток; впровадження політики регіонального розвитку; місцеве самоврядування; енергоефективність; стратегічне планування та європейська інтеграція.
«Раніше в міністерстві ми вже перейшли до проектного менеджменту та стратегічного планування, визначили ключових співробітників, які безпосередньо впроваджують наші реформи. Директорати стануть двигуном адміністративної реформи у відомстві, де працюватимуть реформаторські кадри», — наводить слова віце-прем’єра його прес-служба.