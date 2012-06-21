Поточна ситуація із заборгованістю теплопостачальних підприємств перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий газ спостерігається щороку, має об’єктивні й зрозумілі причини та передумови. Насамперед вона пов’язана з касовим розривом між періодом споживання газу підприємствами й надходженням коштів за вироблену теплову енергію. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.
«Нагадаю, що всі підприємства теплокомуненергетики працюють в умовах автоматичного розподілу надходжень (відповідно до урядової постанови №217). Тобто 80% цих надходжень — плати за спожите тепло автоматично спрямовуються НАК «Нафтогаз України» в оплату використаного природного газу. Рівень розрахунків за спожитий природний газ щороку вирівнюється наприкінці опалювального сезону», — зауважив урядовець.
Ще один чинник зростання обсягів грошових коштів, які підприємства ТКЕ мають сплатити «Нафтогазу», — підвищення цього року вартості природного газу вдвічі порівняно з торішнім аналогічним періодом. «Маємо врахувати й те, що січневі платіжки за тепло надіслали споживачам приблизно з 15 лютого, а оплатити їх мають не пізніше 25 лютого. Тобто з «Нафтогазом» за спожитий газ підприємства ТКЕ розрахуються наприкінці лютого і в березні. Ми постійно тримаємо на контролі ситуацію з розрахунками підприємств у всіх регіонах», — цитує слова Геннадія Зубка прес-служба віце-прем’єр-міністра.
Цьогоріч НАК спрямував 96% коштів, що надійшли від теплокомуненерго на оплату газу, спожитого в попередні періоди. А у 2016 році цей показник був на рівні 68%. «При цьому підприємства у січні 2016-го та 2017 років спожили однакові обсяги газу — 1,3 мільярда кубометрів, що свідчить про його поточну економію за умов нижчої температури зовнішнього повітря. Проте в січні 2016 року вартість газу для вироблення теплової енергії становила 4,358 мільярда гривень, а у 2017 році — 8,848 мільярда, з яких підприємства ТКЕ розрахувались у січні з «Нафтогазом» на 55% та 70% відповідно», — конкретизував Геннадій Зубко.
Відділ новин «Урядового кур’єра»