На стратегічній сесії Мінрегіону спільно з експертами офісів підтримки реформ RST та EDGE підбито підсумки впровадження ключових реформ, за які відповідає міністерство. Зокрема щодо виконання Плану пріоритетних дій уряду та Стратегічного плану відомства за ІІ квартал. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.
Серед найвагоміших досягнень у реформі децентралізації за другий квартал було вказано: розроблення пропозицій щодо типових моделей ЦНАПів, ФОПів, НОПів та центрів безпеки, ухвалення урядом 15 розпоряджень з формування спроможних громад областей стосовно ОТГ, схвалення урядовим комітетом законопроекту «Про засади адміністративно-територіального устрою України», ухвалення постанови КМУ про затвердження розподілу субвенцій на формування інфраструктури ОТГ у 2017 році, проведення конкурсних відборів ОТГ на створення 51 ЦНАПу в 19 областях тощо, повідомляє прес-служба урядовця.
Ухвалено ключові закони у сфері енергоефективності. Зокрема №5598 «Про Фонд енергоефективності», №4901 «Про комерційний облік послуг з постачання теплової енергії та водопостачання», №4941-Д «Про енергетичну ефективність будівель». Фахівці розробляють відповідні підзаконні акти.
У містобудуванні ухвалено важливі законопроекти, спрямовані на дерегуляцію, зокрема №6403 «Про регулювання містобудівної діяльності», №4585 «Про внесення змін до ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», виконують рекомендації на виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року. Це сприяє поліпшенню умов ведення будівельної діяльності та підвищенню місця України в рейтингу Doing Business.