Мінреінтеграції нагадує, що евакуація з прифронтових територій та зон техногенної катастрофи здійснюється безкоштовно. Про це повідомляє Урядовий портал.

Держава має достатньо ресурсів та можливостей, щоб безкоштовно евакуювати людей та забезпечити первинну соціальну підтримку: тимчасове житло, гуманітарну допомогу та грошові виплати, які складають 2 тис. грн на дорослих та 3 тис. грн на дітей та осіб із інвалідністю.

Нагадаємо, з питань евакуації можна звернутися на гарячу лінію кризового реагування Мінреінтеграції за телефоном: 15-48.