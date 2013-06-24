Мінреінтеграції перерахувало понад 238 млн гривень на компенсації за безоплатне розміщення ВПО. Йдеться про компенсації за спожиті комунальні послуги під час безоплатного перебування внутрішньо переміщених осіб у приміщеннях об’єктів державної та комунальної власності за 4 місяці. Про це повідомляє Урядовий портал.

Станом на 19 вересня кошти у сумі понад 238,2 млн гривень надійшли до обласних бюджетів для виплати компенсації комунальним закладам, державним закладам освіти, які передані на фінансування з місцевих бюджетів, і закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад.

Ці кошти Уряд виділив із резервного фонду державного бюджету, а Мінреінтеграції спрямувало місцевим бюджетам для покриття витрат на комунальні послуги закладам, які прихистили внутрішніх переселенців.