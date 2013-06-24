Ще 235 звільнених з російського полону зможуть отримати по 100 тисяч гривень державної допомоги. З них – 84 людини із села Ягідне на Чернігівщині, яких окупанти майже місяць утримували в підвалі школи у березні 2022 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

Також грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень від держави зможе отримати ще 301 родина осіб, які наразі незаконно позбавлені свободи російською федерацією.

Мінреінтеграції перерахує їм кошти після отримання від них заяви та необхідних документів.

Зазначимо, що факти позбавлення цих громадян свободи внаслідок збройної агресії проти України встановила відповідна Комісія при Мінреінтеграції 30 травня.

Комісія також ухвалила рішення про виплату коштів для відшкодування витрат на професійну правову допомогу 3 особам.

Крім того, Комісія визнала 89 людей, які подали заяви та підтверджувальні документи, членами сімей полонених.

Нагадаємо, вказана Комісія була створена на виконання Закону України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей».

До складу Комісії увійшли представники Мінреінтеграції, інших органів державної влади та громадських об’єднань.