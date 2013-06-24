Ще 512 звільнених з російського полону і 654 родини осіб, які наразі незаконно утримуються рф, зможуть отримати по 100 тисяч гривень державної допомоги. Про це повідомляє Урядовий портал.

Мінреінтеграції перерахує їм кошти після отримання від них заяв та необхідних документів.

Зазначимо, що факти позбавлення цих громадян свободи внаслідок збройної агресії проти України встановила відповідна Комісія при Мінреінтеграції 28 липня.

Комісія також ухвалила рішення про виплату коштів для відшкодування витрат на професійну правову допомогу 2 особам.

Крім того, Комісія визнала 78 людей, які подали заяви та підтверджувальні документи, членами сімей полонених.

Нагадаємо, вказана Комісія була створена на виконання Закону України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей».

До складу Комісії увійшли представники Мінреінтеграції та представники інших органів державної влади та громадських об’єднань.