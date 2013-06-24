Вже понад рік діє Координаційний штаб з питань деокупованих територій. Він був створений рішенням Уряду 10 вересня 2022 року. Його очолює Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Про це повідомляє Урядовий портал.

До складу увійшли представники 26 центральних органів влади та 6 обласних військових адміністрацій.

Головними завданнями Координаційного штабу є координація всіх гілок влади, аби якомога швидше відновити нормальне життя на звільнених територіях.

Відтоді вже відбулось 19 засідань Коордштабу. В тому числі виїзні засідання в містах Харків і Кривий Ріг.

Роботою Координаційного штабу охоплено понад 950 деокупованих населених пунктів 5 областей: Харківської, Херсонської, Миколаївської, Донецької та Луганської.

У межах роботи штабу координується налагодження важливих процесів на звільнених територіях. Зокрема, відновлення енерго-, газо-, водопостачання, отримання гуманітарної допомоги, ліків, продуктів харчування та засобів гігієни. Також у фокусі уваги – відновлення мобільного та поштового звʼязку, надання соціальних, адміністративних та банківських послуг.

Завдяки роботі Коордштабу залучено фінансову підтримку від міжнародних організацій та налагоджено процес виплат грошової допомоги для населення ДОТ. Наразі громадянам надано грошової допомоги на загальну суму понад 600 мільйонів гривень.

Також мешканцям Херсонської та Миколаївської областей, які постраждали від підтоплення внаслідок руйнування ворогом Каховської ГЕС, виплачується допомога у розмірі 5000 гривень на особу від держави та 6600 гривень від міжнародних організацій.

Крім того, прийнятими у результаті роботи Коордштабу нормативними актами врегульовано додаткові можливості для отримання пенсій і грошової допомоги на деокупованих територіях та у громадах, що перебувають в районах бойових дій.

Також для забезпечення гуманітарних потреб населення звільнених територій у межах роботи штабу координується діяльність міжнародних гуманітарних організацій.

Нагадаємо, у разі виникнення питань мешканці деокупованих територій можуть звернутися на гарячу лінію Мінреінтеграції за коротким номером 15-48.