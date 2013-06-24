Як уникнути примусової ворожої паспортизації на ТОТ та якою має бути відповідальність за отримання паспорта рф? Про це 22 липня говорили на міжвідомчій нараді під головуванням Віце-прем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук. Про це повідомляє Урядовий портал.

Питання неоднозначне: ворог на ТОТ робить усе, щоб ускладнити життя українцям. Іноді паспорти рф, які людям нав’язують, - це спосіб вижити в окупації.

Разом з тим, це зброя, що небезпечніша за ракети, адже йдеться про посягання на державну цілісність.

«Ми повинні розуміти: за отримання паспортів окупантів має бути відповідальність. Йдеться про існування української держави. Тому ще раз звертаюсь до мешканців ТОТ: не беріть ворожий документ - залишайте небезпечну територію. Ви врятуєте і себе, і державу!» - наголосила Ірина Верещук на нараді.

Зараз Мінреінтеграції готує законопроект, який передбачає посилення відповідальності за участь у паспортизації рф.