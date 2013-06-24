Вчора під головуванням Віце-прем'єр-міністра України - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук відбулася нарада щодо залучення міжнародних донорів до співпраці з Координаційними центрами підтримки цивільного населення при обласних військових адміністраціях. Про це повідомляє Урядовий портал.

У засіданні взяли участь представники Мінреінтеграції та обласних військових адміністрацій, керівники Координаційних центрів, а також представники міжнародних гуманітарних організацій, таких як ОСНА, UNHCR, UNICEF, IOM, UNDP та інші.

Учасники наради акцентували увагу на розширенні спроможностей Координаційних центрів. У них надають підтримку та супровід населенню, постраждалому внаслідок збройного конфлікту, зокрема внутрішньо переміщеним особам та ветеранам війни.

Разом з тим, актуальним залишається питання інформування населення. Важливо, щоб якомога більша кількість людей дізналися про таку можливість і отримали потрібну їм допомогу, підкреслила Віце-прем'єр-міністр.

Також у фокусі уваги — координація між регіональними центрами, оскільки важливо створити платформу для обміну досвідом та співпраці.

Міжнародні донори підкреслили, що Коордцентри вже стали ефективними майданчиками з надання різнопланової допомоги. Вони назвали їх найбільш дієвим механізмом вирішення практичних потреб населення.

У результаті засідання міжнародні донори підтримали надання всебічної допомоги Координаційним центрам.

«Співпраця між Координаційними центрами та міжнародними гуманітарними організаціями — ключ до успіху. Буде синергія, буде співпраця, то буде і результат», — резюмувала Ірина Верещук.