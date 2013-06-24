На гарячу лінію Мінреінтеграції надходили звернення від громадян, які не могли отримати такі посвідчення. Наразі відповідні бланки були надіслані в усі регіони, які їх потребували. Про це повідомляє Урядовий портал.

Як повідомили в Мінсоцполітики, у червні між обласними військовими адміністраціями було розподілено понад 20 тисяч бланків посвідчень, що підтверджують призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Якщо в управлінні соцзахисту кажуть про відсутність таких бланків, телефонуйте на гарячу лінію Національної соціальної сервісної служби: (044) 289-87-89. Також можете звертатися на гарячу лінію Мінреінтеграції за номером: 15-48.