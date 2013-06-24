Міністерство соціальної політики України спільно з експертами проекту Уряду Канади «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe) розпочало апробацію послуги соціального супроводу, покликаної зберегти сімʼю для дитини. Послуга соціального супроводу спрямована на вирішення причин складних життєвих обставин, а не лише їхніх проявів. Про це повідомляє Урядовий портал.

У проекті стандарту надання послуги соціального супроводу детально визначений її зміст, інструменти її надання та групи отримувачів, яким вона допоможе розвинути соціальні та батьківські навички для догляду та виховання дитини в сім’ї.

«Соціальний супровід — це послуга, яка має допомогти людині перебудувати життя, розвинути нові навички та потенціал батьківства, знайти в собі сили почати все з початку, інтегруватися в громаду. Стандарт, який був затверджений до цього, не мав відповідей на всі ці питання. Спільно з міжнародними фахівцями ми оновили його та додали ґрунтовну інформацію для фахівців із соціальної роботи, які по суті можуть стати ментором для сім’ї», — підкреслила Міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Наразі відбувається тренінг для першої з чотирьох груп, до участі в яких буде залучено 109 фахівців від надавачів соціальних послуг з 22 регіонів країни та міста Київ.

Апробація оновленої послуги соціального супроводу сімей чи осіб, які проживають у складних життєвих обставинах, триватиме протягом п’яти місяців, із 16 травня по 16 жовтня 2023 року. Наступні навчальні заходи відбудуться 23–25 травня у Львові та 30 травня–1 червня одночасно в Львові та Києві.

«Завершивши навчання, фахівці повернуться до своїх громад апробовувати проект стандарту з застосуванням нових знань та навичок, а наші експерти їх у цьому супроводжуватимуть, зокрема консультуватимуть та проводитимуть супервізії. Хочу наголосити, що для нас дуже важливо отримувати зворотний зв'язок від учасників апробації, тому що саме вони безпосередньо працюють з сімʼєю і зможуть нам повідомити, які інструменти серед запропонованих працюють ефективно, а які — потребують удосконалення», — зазначила заступниця директора проекту Уряду Канади «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe) Катерина Новохатня.

За результатами спільної роботи планується доопрацювати проект Державного стандарту так, щоб він якомога чіткіше відповідав потребам сімей із дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах.