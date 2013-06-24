Міністерство соціальної політики є бенефіціаром проекту Ради Європи «Посилення соціального захисту в Україні», який спрямований на те, щоб вразливі групи, зокрема населення, яке постраждало від війни, мали підвищений рівень соціальних прав та соціального захисту. Про це повідомляє Урядовий портал.

Ключові сфери співпраці в межах проекту Міністр соціальної політики Оксана Жолнович обговорила під час зустрічі з Головою Офісу Ради Європи в Україні Мачеєм Янчаком. На зустрічі були присутні заступник Міністра з питань європейської інтеграції Ірина Постоловська, керівник патронатної служби Відділу забезпечення Юлія Кокоячук, а також керівник проекту Ради Європи “Посилення соціального захисту в Україні” Сюзанна Мнацаканян та спеціаліст цього проекту Ірина Остапа.

«Усі проекти, в яких нас підтримує Рада Європи, є для нас стратегічними. Вони не просто технічні, а змінюють філософію суспільних відносин. Це, зокрема, докорінне переформатування підходу до працевлаштування людей з інвалідністю. Другий наш складний виклик - підготовка нового Соціального кодексу, що потребує детальної та виваженої роботи», - наголосила Оксана Жолнович.

Серед інших стратегічних напрямків роботи Міністерства соціально політики очільниця відомства назвала такі: