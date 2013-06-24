Для розширення підтримки українців під час зимового періоду за дорученням Уряду Мінсоцполітики працює над додатковими інструменти допомоги тим, хто найбільше її потребує. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, команда Мінсоцполітики працює над розробкою рішень для запровадження наступних змін:

- якщо вартість встановленого у домогосподарстві енергетичного обладнання для підтримки енергонезалежності не перевищує 150 тис. грн, субсидія за родиною має зберігатися. Встановлення альтернативних джерел живлення і генерації – важливе, тому люди не повинні втратити право на житлову субсидію;

- навіть у разі перебоїв електропостачання, розмір субсидії на оплату електроенергії не має зменшуватись.

Нагадуємо, що напередодні зими держава вже розгорнула масштабну програму зимової підтримки.

2,8 млн українських родин отримають житлові субсидії та пільги. У державному бюджеті передбачено на ці потреби близько 42 млрд грн;

- для військових цьогоріч було спрощено механізм призначення житлово-комунальних пільг;

- з середини січня 2025 р запускаємо для ВПО програму субсидій на орендоване житло;

- близько 500 тис. домогосподарств, які опалюють своє житло дровами чи вугіллям, отримають додаткову грошову виплату на їх купівлю.