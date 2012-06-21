Чому потрібна пенсійна реформа?

В Україні 11,7 мільйона пенсіонерів, з яких 8 мільйонів (68 відсотків) отримують пенсію у мінімальному розмірі.

Тобто, фактично розмір пенсій не залежить від тривалості стажу роботи та заробітку, з якого особа сплачувала внески. Це ліквідує мотивацію людей працювати легально та сплачувати внески.

Сьогодні пенсії виплачуються більш ніж за 20 законами з різними «спеціальними» пенсіями (держслужбовцям, науковцям, прокурорам, суддям, депутатам, журналістам, вчителям тощо). Певні категорії пенсіонерів користуються привілеями, зокрема правом дострокового виходу на пенсію. Це позбавляє пенсійну систему принципу справедливості та створює значний фінансовий тиск на Пенсійний фонд України.

Правила нарахування пенсій не є прозорими та включають різноманітні коефіцієнти, доплати, надбавки та нерегулярну індексацію. Значна частина пенсійних виплат фактично не відноситься до страхових пенсій, як таких і є просто доплатою до пенсій до рівня прожиткового мінімуму окремим категоріям пенсіонерів.

Статистика свідчить, що на 1 пенсіонера припадає лише 1 працівник, який регулярно сплачує внески до ПФУ. І це жодним чином не пов’язано з демографічною ситуацією – адже в Україні проживають 26 млнгромадян віком від 18 до 60 років, а страхові пенсійні внески постійно сплачуються лише за 10,5 млн осіб, та ще за 1,5 млн сплачує держава. Отже тільки за 75% зайнятого населення роботодавці та держава сплачують внески, а 25% зайнятого населення взагалі не сплачує ЄСВ – вони працюють у тіньовій економіці.

Мета пенсійної реформи

Законопроектом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (№ 6614) пропонується внесення змін до 32 законодавчих актів. Закон має набрати чинності з 1 жовтня 2017 року – частково, а з 1 січня 2018 року – у повному обсязі.

Уже з 1 жовтня 2017 року завдяки механізму осучаснення підвищаться пенсії для 9 мільйонів осіб. Одночасно з цим буде відновлено виплату пенсій працюючим пенсіонерам у повному розмірі.

Пенсійна реформа передбачає впровадження прозорих та зрозумілих правил визначення розміру пенсійних виплат. Так, за новими правилами на пенсію впливатимуть:

• середня заробітна плата застрахованої особи. При розрахунку пенсії до уваги береться персональна заробітна плата особи за всі періоди роботи, починаючи з 1 липня 2000 року.

• середня зарплата в Україні, з якої сплачено страхові внески, за даними Пенсійного фонду України, за попередні 3 роки (за 2014–2016 рр. – у розмірі 3764,4 грн (на сьогодні для 8,2 млн осіб пенсія розрахована за застарілим показником зарплати – 1198 грн за даними 2007 року);

• тривалість страхового стажу, протягом якого особа сплачувала пенсійні внески. Трудовий стаж до 2000 року враховується на рівні зі страховим;

Запровадження обов’язкової щорічної індексації пенсій з 2021 року, яка відбуватиметься шляхом збільшення (перерахунку) середньої зарплати, з якої обчислено пенсію, не менш як на 50% зростання середньої зарплати за 3 попередні роки та не менш ніж на 50% зростання індексу споживчих цін за попередній рік. У 2019–2020 роках індексація пенсій здійснюватиметься за окремим рішенням Кабінету Міністрів України.

Відміна спеціальних пенсій – скасування особливих умов призначення пенсій для усіх, крім військовослужбовців та працівників підприємств з шкідливими умовами виробництва. Крім того, до 01.10.2017 буде підготовлено окремий законопроект про осучаснення пенсій військовим та протягом 6 місяців з дати прийняття закону розроблено законопроект про запровадження професійної пенсійної системи (для окремих категорій професій, які нині мають пільгові умови пенсійного забезпечення).

Пенсійна реформа забезпечує дотримання прав громадян з числа вразливих категорій

Зберігається право на достроковий вихід на пенсію для: матерів, які виховали 5 дітей або дітей з інвалідністю з дитинства (у 50 років); військових – учасників бойових дій (55 років); осіб з порушеннями деяких функцій росту (40/45 років); чорнобильців (із зниженням пенсійного віку).

Встановлюється квота для роботодавців на працевлаштування осіб, яким до настання пенсійного віку залишилось 10 і менше років (не менш як 1 особу в середньообліковій чисельності штатних працівників.

Передбачається виплата державної соціальної допомоги (в тому числі тимчасової для осіб, що досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату) і доплат до рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, – за рахунок коштів державного бюджету.

Ресурс для впровадження реформи

Джерелом фінансування підвищення пенсій з 1 жовтня 2017 року стануть додаткові надходження від запровадженого з 1 січня цього року подвоєного розміру мінімальної заробітної плати з 1 600 до 3 200 грн. Це дозволило збільшити надходження коштів від сплати єдиного внеску за 7 місяців 2017 року на 13,5 млрдгрн, у тому числі до Пенсійного фонду на 11,5 млрд грн.