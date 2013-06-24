Міністерство економіки України спільно з Міністерством фінансів України запустило програму «Доступний факторинг». Нова програма, що працюватиме в рамках популярної програми «Доступні кредити 5-7-9%», посилить підтримку державою українського бізнесу. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Уряд постійно працює над посиленням підтримки бізнесу, українських виробників. Цього разу ми дуже швидко пройшли шлях від ідеї, рішення Кабінету Міністрів до представлення нового продукту, яким вже відсьогодні можуть скористатися наші підприємці. За допомоги програми «Доступний факторинг» малий та середній бізнес зможе поповнити обіговий капітал та отримати додаткові можливості для розвитку», - зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Адміністратором програми «Доступний факторинг» призначений Фонд розвитку підприємництва, який вже уклав угоди про співробітництво з 5 фінансовими установами-партнерами: OTP Bank, Україна, ТАСКОМБАНК, Com In Bank, Глобус Банк та ПАТ «МТБ БАНК». Допомогу з підвищення обізнаності бізнесу про факторинг надаватиме проект USAID «Реформування фінансового сектору».

Нагадаємо, порядок надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва за договорами факторингу (під відступлене право грошової вимоги за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги тощо) Уряд затвердив у вересні 2023 року.

Відповідно до розробленого Міністерством економіки Порядку:

держпідтримка бізнесу за договорами факторингу здійснюється Фондом розвитку підприємництва в межах отриманих коштів, передбачених у державному бюджеті;

фактором може бути лише банк, що має відповідну ліцензію, і лише за договорами внутрішнього факторингу;

максимальний ліміт фінансування на контрагента та групу - до 95% суми грошової вимоги, або до 150 млн грн (з урахуванням отриманої держпідтримки за програмами кредитування та лізингу);

максимальний строк користування факторинговим фінансуванням для суб’єкта підприємництва - 360 днів;

держава компенсує підприємцю витрати на сплату базової винагороди до рівня 13% річних.

Також Порядок регламентує обмеження для банків розмірів процентної ставки, одноразової комісії та комісії за додаткові послуги, підвищеної (штрафної) винагороди за порушення суб’єктом підприємництва умови договору факторингу тощо, встановлює критерії для підприємців, що претендуватимуть на держдопомогу за договорами факторингу та вимоги до договорів факторингу.