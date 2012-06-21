У Комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у форматі відеоконференції відбулись слухання на тему: «Проблеми реформування системи пенсійного забезпечення».
Заступник міністра Борис Лебедцов наголосив, що Міністерство проводить велику роботу з формування справедливої та стійкої пенсійної системи, підтримки найуразливіших категорій громадян у пенсійному віці, заходів щодо захисту осіб старшого віку від бідності, повідомляє Мінсоцполітики.
Реформування та модернізація пенсійної системи відбувається за 5 напрямками:
♦ питання прожиткового мінімуму;
♦вдосконалення пенсійного законодавства в солідарній пенсійній системі;
♦ запровадження накопичувальної професійної пенсійної системи для окремих категорій професій, яким пенсію призначають достроково;
♦розвиток недержавного пенсійного забезпечення, підвищення захисту майнових прав та інтересів учасників накопичувальної системи пенсійного забезпечення;
♦ запровадження другого рівня системи пенсійного забезпечення.
Щодо першого і другого питань, фахівці міністерства напрацювали чотири законопроєкти. Наразі завершується їх узгодження з іншими центральними органами виконавчої влади та соціальними партнерами.
За підсумками слухань, зокрема, було запропоновано прискорити підготовку проєкту Закону «Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення» з урахуваннями пропозицій Мінсоцполітики, які дадуть змогу знизити корупційні ризики й ризики монополізації, підвищать захист пенсійних накопичень людей та забезпечать комплексний розвиток усіх трьох рівнів пенсійної системи нашої держави.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»