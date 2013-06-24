Мінсоцполітики продовжує впроваджувати інформаційні обміни між Єдиною інформаційною системою соціальної сфери та реєстрами інших відомств. 1 вересня 2023 року між Міністерством у справах ветеранів України та Міністерством соціальної політики України було укладено договір про інформаційну взаємодію. Про це повідомляє Урядовий портал.

Цим договором визначено порядок взаємодії між реєстрами міністерств з метою забезпечення обмінів даними про ветеранів війни, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни щодо їх пільгової категорії, інформації про інвалідність, забезпечення допоміжними засобами реабілітації тощо, а також підтвердження їх статусу.

«Автоматичні послуги та інформаційні обміни — окремий великий напрямок роботи Мінсоцполітики. Синхронізація інформаційної взаємодії між реєстрами значно скорочує час на обробку інформації та прийняття рішень, відтак громадянам не доведеться витрачати час на збір довідок у різних держустановах», — зазначив заступник Міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко.

Завдяки інформаційним обмінам між відомствами дані будуть проходити перевірку у державних реєстрах, відповідно швидше відбуватиметься й верифікація особи.

“Мінветеранів та Мінсоцполітики об'єднують зусилля для забезпечення доступу ветеранів, членів їхніх сімей та родин загиблих Воїнів до належних послуг – швидко, зручно і безпечно. Інформаційний обмін, спрощення процесів та активна співпраця обох відомств над цифровими рішеннями відкриває двері до нових можливостей для наших Захисників і Захисниць на шляху повернення до мирного життя”, – наголосила заступник Міністра у справах ветеранів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Тетяна Калита.

Раніше переважна більшість процесів відбувалася у ручному режимі та з паперовим документообігом. Тепер завдяки передачі відомостей з ЄІССС до Єдиного державного реєстру ветеранів війни та у зворотному напрямку, створення нових та оновлення наявних карток визначених категорій осіб відбуватиметься автоматично. Також налагодження інформаційної взаємодії унеможливить підробку документів.