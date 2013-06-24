З початку повномасштабної військової агресії російської федерації міжнародні гуманітарні організації активно надають підтримку Україні й українським громадянам. Гуманітарна допомога спрямовується не тільки у вигляді продуктів/медикаментів/речей першої необхідності, а й у вигляді послуг та грошових виплат. Про це повідомляє Урядовий портал.

З початку війни гуманітарні організації спрямували на прямі грошові виплати українським громадянам понад 1,574 млрд дол.

Особливо важливо це для українців, які змушені жити в зоні або поблизу зони бойових дій, через що гостро потребують різного роду підтримки, у т.ч. – фінансової.

Але до сьогодні такі виплати інколи не могли отримати громадяни, які не мають можливості самостійно звернутись по них (зареєструватись на відповідному сайті, відвідати офіс міжнародної організації тощо). Особливо гострою ця проблема є для одиноких громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, які проживають в зоні бойових дій.

Міністерство соціальної політики активно співпрацює з міжнародними партнерами для забезпечення спрямування грошових виплат саме тим громадянам, яким він найбільше потрібен.

З цією метою Мінсоцполітики, Пенсійний фонд і Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН) ініціювали спільний проект, мета якого – забезпечити максимальну синергію у наданні українським громадянам грошової підтримки від міжнародних гуманітарних організацій. Зокрема, підтримати громадян, які проживають у зоні бойових дій, мають низьку пенсію, та не отримують інших грошових допомог від міжнародних організацій.

«Під час війни українці, які проживають на територіях, де ведуться бойові дії, часто потребують додаткової фінансової підтримки. Спільний проект Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та ВПП дав можливість забезпечити таку підтримку і надати її саме тим громадянам, які не мають грошових доплат з інших джерел. Це дозволяє Уряду України і міжнародним партнерам спрямовувати наявний в партнерських організацій фінансовий ресурс найбільш вразливим громадянам похилого віку», – зазначила Перший заступник Міністра соціальної політики Дарія Марчак.

Перелік таких осіб, на підставі наявних у державі реєстрів, формує Пенсійний фонд. А ВПП спрямовує грошові виплати саме цим людям.

30 серпня таку фінансову підтримку отримали на картки понад 260 тис. пенсіонерів, які:

проживають на територіях активних або можливих бойових дій;

мають розмір пенсії менше 3 тис. грн

не одержували з 1 березня 2023 р. додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання для ВПО.

Загалом було перераховано коштів на загальну суму понад 115 млн грн.

ВПП надаватиме грошову допомогу впродовж щонайменше 4 міс., пенсіонери отримуватимуть доплату до пенсії на суму, якої не вистачає до 3 тис. грн (але не менше 100 грн).

«Із зростанням цін через війну мільйонам людей у регіонах, уражених бойовими діями, важко дозволити собі речі першої необхідності, і багато з них змушені зменшувати кількість прийомів їжі або ж купувати менш якісну та менш поживну їжу, – зауважив Директор ВПП в Україні Метью Холлінгворт. – Ми підтримуємо найбільш уразливі верстви населення через уже існуючі інструменти соціальної допомоги, щоб наші програми доповнювали допомогу від Уряду».

Для отримання виплати пенсіонерам жодних дій вчиняти не потрібно. Вона проводиться без подання заяви, відповідно до інформації, наявної в державних реєстрах. Виплата грошової допомоги відбувається шляхом перерахування коштів на рахунки пенсіонерів.

Таким чином, завдяки спільним зусиллям держави і міжнародних партнерів, кошти спрямовуються дійсно на підтримку найменш захищених категорій громадян, які не мають можливості самостійно звернутись за нею до гуманітарних організацій.

Також Мінсоцполітики працює з іншими міжнародними донорами для спрямування їх грошових виплат за тією ж механікою.

Про ВПП: Всесвітня продовольча програма ООН є найбільшою гуманітарною організацією в світі. Грошова допомога є одним із багатьох способів підтримки ВПП українців, які постраждали від війни. ВПП також роздає продуктові набори в регіонах, близьких до лінії фронту, де їжу важко знайти або вона дуже дорога; підтримує безпечне звільнення замінованих сільськогосподарських угідь у Харківській області, щоб допомогти фермерам і виробникам продуктів харчування відновити роботу. ВПП також зафрахтувала 24 судна, що перевозять українське зерно, в рамках Чорноморської ініціативи, яка допомагає підтримувати сільськогосподарську діяльність і розвивати економіку України.