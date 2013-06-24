Міністерство соціальної політики України та Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН) провели зустріч, під час якої зосередилися на нових напрямах співпраці. Це дозволить посилити ефективність уже реалізованих спільних ініціатив. У зустрічі взяли участь Міністр соціальної політики Оксана Жолнович та CDTO Мінсоцполітики Анатолій Комірний, а також виконавчий директор ВПП ООН Сінді Маккейн та директор офісу ВПП ООН в Україні Річард Рейган. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Співпраця Мінсоцполітики та ВПП ООН охоплює різні напрями та спрямована на комплексний розвиток системи соціальної підтримки в Україні. Серед спільних ініціатив — додаткова фінансова підтримка українців, яку реалізують із серпня 2023 року. Так, вона охоплює пенсіонерів, які проживають у зоні активних або можливих бойових дій, та мають низьку пенсію, дорослих та дітей з інвалідністю, а також людей, які не мають права на пенсію. У грудні 2024-го проект розширили — відтоді додаткові виплати отримують нові категорії 9-ти прифронтових областей. Завдяки програмі щомісяця понад 315 тис. українців отримують додаткову фінансову допомогу на загальну суму 216 млн гривень.

Ініціатива, реалізована завдяки співпраці Мінсоцполітики та ВПП ООН, демонструє поєднання зусиль Уряду та міжнародних організацій для ефективної адресної підтримки і може слугувати прикладом для інших країн, які стикаються з кризами. Базуючись на сучасних цифрових рішеннях, такий проект забезпечує точність і оперативність соціальної допомоги, спрямовуючи її саме тим, хто її найбільше потребує.

Напрям цифровізації ВПП ООН підтримує з 2022 року — тоді, на початку повномасштабного вторгнення, запрацювала Єдина інформаційна система соціальної сфери (ЄІССС) як експериментальний проект. Її впровадження дало змогу державі в режимі реального часу реагувати на нагальні потреби громадян навіть у найскладніших умовах.

«Наша співпраця з Всесвітньою продовольчою програмою підтверджує, що в Україні можна реалізовувати сучасні та ефективні практики гуманітарного реагування. Ускладнюються виклики та змінюються потреби, і саме тому важливо діяти на випередження, аби запобігти потраплянню людей у складні життєві обставини. А в разі, якщо це сталося, зробити усе належне, аби якомога швидше надати вчасну допомогу. Саме цифрові інструменти вже сьогодні допомагають нам реагувати своєчасно й адресно, і посилення співпраці дозволить підвищити ефективність цих рішень і зробити їх доступнішими для тих, хто цього найбільше потребує», — сказала Оксана Жолнович.

Завдяки підтримці міжнародних партнерів розробили Соціальний портал Мінсоцполітики — soc.gov.ua. Там українці можуть подавати онлайн-заяви на отримання соціальних послуг, а також на забезпечення допоміжними засобами реабілітації (ДЗР).

«ВПП підтримала розробку цього цифрового порталу в рамках нашого ширшого партнерства з урядом України для побудови сучасної та стійкої системи соціального захисту, здатної відповідати на виклики сьогодення. Ми тісно співпрацювали над розробкою системи, яка є прозорою, легкодоступною та здатною надавати ефективну підтримку тим, хто її найбільше потребує. Я сподіваюсь на продовження нашої співпраці ще більших досягнень у допомозі народу України», — сказала Сінді Маккейн.

Під час зустрічі сторони обговорили та поділилися баченням подальшого розвитку ЄІССС, зокрема, можливістю створення аналітичної підсистеми. Це сприятиме глибшому аналізу потреб громадян та більш ефективнішому плануванню соціальної підтримки на різних рівнях.

Міністр також поділилася з партнерами досвідом впровадження послуги з формування життєстійкості — одного з наймасштабніших пілотних проектів Мінсоцполітики. Йдеться про створення у територіальних громадах Центрів життєстійкості — дружніх, безбар’єрних просторів, де кожна людина безоплатно може отримати психосоціальну підтримку.

Особлива увага приділяється жінкам, які в умовах повномасштабної війни часто несуть на собі подвійне навантаження — як за себе, так і за близьких. Саме тому Мінсоцполітики розгортає окремий напрям підтримки для жінок, адаптований до їхніх потреб.

Паралельно команда працює над підтримкою літніх людей, які евакуюються із зони бойових дій. За словами Оксани Жолнович, це одне з найскладніших завдань сьогодні, адже недостатньо просто надати фінансову допомогу — ці люди часто потребують постійного супроводу, догляду, а також створення належних умов для проживання на новому місці. Для цього Мінсоцполітики залучає всіх провайдерів, які працюють в Україні в сфері соціальних послуг.