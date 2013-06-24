16 травня 2023 року Міністерство соціальної політики України та Федеральне Міністерство соціальних справ, здоров’я, догляду та захисту прав споживачів Республіки Австрія підписали Спільний протокол про наміри щодо співробітництва в соціальній сфері. Про це повідомляє Урядовий портал.

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович подякувала за допомогу Австрії в подоланні соціальних викликів, які виникли перед Україною через повномасштабне вторгнення росії, та вказала на завдання, які на сьогодні стоять перед Мінсоцполітики.

«Ми працюємо над стабілізацією ситуації в соціальному захисті, враховуючи значні видатки на захист від російської агресії. Це і підтримка наших людей з інвалідністю, яких, на жаль, стає все більше. Це і допомога нашим внутрішньо переміщеним особам, які змушені були покинути свої домівки без будь-яких речей. Це і підтримка наших дітей, які, на жаль, залишаються без батьківської опіки. І, безперечно, євроінтеграційне прагнення, яке ставить завдання повністю синхронізувати наше законодавство, зокрема й соціальне, до вимог ЄС», – зазначила Оксана Жолнович.

Федеральний Міністр соціальних справ, здоров’я, догляду та захисту прав споживачів Республіки Австрія Йоганнес Раух зауважив, що між українським та австрійським міністерствами триває багаторічна тісна співпраця. Як наслідок, із 1 лютого цього року, аби активізувати підтримку України в соціальному й медичному секторах, зокрема збільшити кількість двосторонніх проектів, австрійська сторона вперше призначила аташе з соціальних питань для України – пана Мартіна Мюльбахера.

Оксана Жолнович також окреслила напрями, за якими Україна розраховує на посилення співпраці з Австрією:

1. Підтримка людей з інвалідністю, створення всіх умов, які б сприяли їх реалізації на рівні з іншими громадянами країни. Впровадження міжнародної системи оцінки потреб людей з інвалідністю.

2. Впровадження міжнародних протоколів у роботі мультидисциплінарних команд у лікарнях.

3. Перебудова системи забезпечення допоміжними засобами реабілітації (ДЗР) відповідно до міжнародних стандартів.

4. Розвиток центрів життєстійкості: облаштування, навчання фахівців.

5. Облаштування будинків для великих прийомних родин. Адже Україна відходить від моделі інтернатних закладів до розвитку сімейних форм виховання.

6. Цифровізація соціальних послуг для зручності та прозорості їх надання.

«Впевнена, що цей Спільний протокол буде тільки першим кроком у нашому тісному співробітництві. І ми матимемо більш реальні та практичні двосторонні проекти, які дозволять нам швидше інтегруватися в ЄС, ще до моменту набуття повноцінного членства», – резюмувала Міністр соціальної політики України.