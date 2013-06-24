4 серпня 2023 року уряд ухвалив постанову, яка дає можливість закуповувати товари і роботи за кошти міжнародних донорів через електронну систему закупівель Prozorro.

З 2014 року Мінсоцполітики реалізує проєкт «Модернізація системи соціальної підтримки населення України». До цього часу в межах проєкту закупівлю обладнання і техніки для сфери соціального захисту здійснювали за правилами Світового банку.

Часто вони не зрозумілі для українського бізнесу, а через те, що закупівлі відбуваються поза межами системи Prozorro, наявні низька конкуренція і низький відсоток успішності торгів.

Відтепер у межах експериментального проєкту, який триває з 1 серпня 2023 року по 31 серпня 2024-го, процедури закупівель здійснюватимуть через Prozorro, а функції організатора торгів виконуватиме ДУ «Професійні закупівлі».

Експериментальний проєкт спільно реалізовуватимуть Мінсоцполітики та Мінекономіки. Він сприятиме не тільки економії фінансових ресурсів, а й збільшенню конкуренції та підвищенню ефективності проведення закупівель. Завдяки змінам, що запроваджуються, бізнес зможе брати участь у торгах у системі Prozorro за знайомими і зрозумілими правилами.

Під час реалізації проєкту Мінекономіки і ДУ «Професійні закупівлі» протестують на практиці механізм проведення торгів за правилами Світового банку в системі Prozorro і роботу нового модуля «Закупівлі за кошти донорів». Це дасть змогу сформувати центр експертизи проведення закупівель за правилами Світового банку і підготуватися до проведення електронних закупівель для відновлення за кошти міжнародних партнерів.

Оплачувати послуги ДУ «Професійні закупівлі» потрібно тільки у разі успішного завершення процедури закупівлі, повідомляє Міністерство соціальної політики.