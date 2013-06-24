Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що Мінсоцполітики звернулось до провідних світових виробників технічних засобів реабілітації та комплектуючих до них із закликом припинити співпрацю з російською федерацією та білоруссю, щоб змусити злочинні режими цих країн припинити військову агресію проти України. Про це повідомляє Урядовий портал.
«Наші міжнародні партнери запровадили санкції. Сотні міжнародних компаній припиняють діяльність в російській федерації та республіці білорусь і відмовляються від постачання комплектуючих для будь-якого виробництва там.
Вони розуміють, що не можуть фінансувати та надавати можливості сучасних технологій злочинним диктатурам, які розв’язали варварську війну в Європі, вбивають та руйнують життя мільйонів мирних людей в Україні та тероризують весь світ, погрожуючи ядерною зброєю та своїм божевіллям», - зазначила Міністр.
Міністерство соціальної політики направило листи до наступних виробників та постачальників технічних засобів реабілітації та комплектуючих до них:
• Ottobock - Німеччина
• Parashar Industries - Індія
• Regal Prosthesis Limited – КНР
• Freedom Innovations - США
• Ossur - Ісландія
• Fillauer LLC - США
• Invacare - США
• Sunrise Medical - Великобританія
• AFT International GmbH - Німеччина
• MEYRA GmbH - Німеччина
• MDH Sp.z o.o. - Польща.