Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що Мінсоцполітики звернулось до провідних світових виробників технічних засобів реабілітації та комплектуючих до них із закликом припинити співпрацю з російською федерацією та білоруссю, щоб змусити злочинні режими цих країн припинити військову агресію проти України. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Наші міжнародні партнери запровадили санкції. Сотні міжнародних компаній припиняють діяльність в російській федерації та республіці білорусь і відмовляються від постачання комплектуючих для будь-якого виробництва там.

Вони розуміють, що не можуть фінансувати та надавати можливості сучасних технологій злочинним диктатурам, які розв’язали варварську війну в Європі, вбивають та руйнують життя мільйонів мирних людей в Україні та тероризують весь світ, погрожуючи ядерною зброєю та своїм божевіллям», - зазначила Міністр.

Міністерство соціальної політики направило листи до наступних виробників та постачальників технічних засобів реабілітації та комплектуючих до них:

• Ottobock - Німеччина

• Parashar Industries - Індія

• Regal Prosthesis Limited – КНР

• Freedom Innovations - США

• Ossur - Ісландія

• Fillauer LLC - США

• Invacare - США

• Sunrise Medical - Великобританія

• AFT International GmbH - Німеччина

• MEYRA GmbH - Німеччина

• MDH Sp.z o.o. - Польща.