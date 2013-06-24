12 травня на Другому форумі оборонної промисловості Україна-ЄС (DFNC2: EU Edition) у Брюсселі Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін та Генеральний секретар Європейської асоціації аерокосмічної, безпекової та оборонної промисловості (ASD) Ян Піє підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в оборонній промисловості. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Метою Меморандуму є просування спільних інтересів української промисловості та членів ASD. З цією метою Мінстратегпром та ASD домовилися сприяти співпраці та партнерству між українськими оборонними компаніями й членами ASD, а також сприяти залученню українських компаній до промислових консорціумів у рамках відповідних програм ЄС. Одним з перших кроків у рамках угоди стало створення ASD онлайн-платформи B2B (ASD Connect), яка має на меті, серед іншого, сприяти пошуку партнерів між українськими та іншими європейськими оборонними компаніями.

Меморандум про взаєморозуміння діє протягом трьох років з можливістю продовження.

«Ми бачимо інтерес європейських компаній та асоціацій до оборонної промисловості України і цей інтерес взаємний. Ми зацікавлені у взаємовигідному співробітництві. Адже підсилимо наших партнерів своїм досвідом, експертизою, вмінням швидко адаптуватися до потреб фронту й блискавично впроваджувати інновації. Дякую ASD за активну участь у підтримці української оборонної промисловості. Окрема подяка за організацію вже другого Форуму оборонної промисловості. Цей меморандум – дорожня карта для дій. І ми готові рухатися вперед – разом з ASD та всіма європейськими виробниками озброєння», – заявив Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

«На тлі триваючої агресивної війни росії проти України та її населення європейська оборонна промисловість відіграє ключову роль у підтримці задекларованих членами ЄС та НАТО зобов'язань підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно в її боротьбі за територіальну цілісність та самовизначення. Сьогоднішнім Меморандумом про взаєморозуміння ASD, як голос європейської оборонної промисловості, підтверджує свою непохитну солідарність з Україною та нашу готовність підтримувати її зусилля з розвитку оборонної промисловості та інтеграції в європейську оборонну технологічну та промислову базу. Переконаний, що наша співпраця буде взаємовигідною та сприятиме безпеці України та Європи в цілому», – зазначив Генеральний секретар ASD Ян Піє.

ASD є голосом європейської аерокосмічної, безпекової та оборонної промисловості – галузі, яка об'єднує та захищає. Асоціація, що базується в Брюсселі, об'єднує понад 4 000 компаній, на які припадає 98% загального обороту галузі та 93% загальної зайнятості в Європі. ASD активно підтримує конкурентний розвиток своїх галузей у Європі та світі, захищаючи спільні позиції та надаючи технічну експертизу державним установам і компаніям-членам.