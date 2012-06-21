186 фільмів та серіалів заборонили протягом 2016 року для демонстрування в Україні. Заборонені фільми не відповідають закону «Про кінематографію». Про це повідомляє Держкіно.
«Фільми містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора, створюють позитивний образ працівників держави-агресора, працівників радянських органів держбезпеки, виправдовують окупацію України», —повідомляється.
53 фільми заборонили на підставі рішення Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів, 58 —були вироблені державою-агресором після 1 січня 2014 року, 75 —заборонені «у зв'язку з участю осіб, внесених до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України».