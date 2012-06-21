Українці у 2016 році купили книжок приблизно на 112 мільйонів доларів. В порівняння з 2015 роком — зростання відбулося лише на 2—2,5 мільйони доларів. Про це заявив у середу президент Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів Олександр Афонін  у Києві під час прес-конференції  організаторів та учасників 24-го Форуму видавців у Львові, повідомляє Укрінформ.

«Порівняно з 2015 роком ситуація змінилась не дуже сильно на книжковому ринку в грошах. Це в межах 110—112 мільйонів доларів. Зростання, порівняно з 2015 роком — на 2—2,5 мільйони доларів», — сказав пан Афонін.

Він додав, що, наприклад, у Німеччині за  2016 рік  купили книжок на 9,2 мільярди євро.

Він зауважив, що в Україні найбільше купляють дитячу художню літературу і наростає попит на жанр «non-fiction»

Інший учасник прес-конференції, організатор Форуму видавців у Львові Олександра Коваль повідомила, що у Львові 13—17 вересня відбудеться форум,  де заплановано провести майже 900 подій і присутніми будуть майже всі чинні книговидавці України. 